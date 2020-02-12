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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Ромнах перевірили стан пам’яток культури

Управління культури Сумської обласної державної адміністрації спільного з громадами продовжує моніторинг пам’яток, адже вміння використовувати культурний потенціал на сьогодні є важливою передумовою для ефективного управління спадщиною.

Роменська громада має унікальну культурну спадщину, серед її об’єктів є пам’ятки, знані далеко за її межами.

Городище багатошарове «Монастирище» є першим слов’янським поселенням на території Ромен, з якового почалася історія давньоруського літописного міста. Розкопки городища (1901, 1906, 1924 рр.) Миколи Макаренка дали назву археологічній культурі – «роменська культура» 9-11 ст., носіями якої було східнослов’янське племінне об’єднання сіверян, які свого часу густо населяли терени сучасних Сумської, Чернігівської та Полтавської областей. Городище знаходиться у північно-східній частині міста, в урочищі Монастирище, в межах території Державного історико-культурного заповідника «Посулля». Перший детальний опис і план городища зробив М.О. Макаренко, його також обстежували Ф. Б.Копилов, І.І. Ляпушкін, М.П. Кучера, О.В. Сухобоков, Б.А. Шрамко, Ю.Ю. Моргунов. Стаціонарні дослідження на городищі провів 1901, 1906, 1910, 1912, 1915, 1922 та 1924 рр. М.О. Макаренко, у 1999 р. О.В. Сухобоков. У 2010 р., 2014 р. обстежене О.В.Коротею та Є.М Осадчим. Городище мисове, овальної форми, розміри городища, зорієнтованого по вісі Захід-Схід 75 х 45 м. Із півночі, півдня та сходу обмежене заболоченою заплавою р. Ромен. Із західного боку городище укріплене серпоподібними ровом та валом. Потужність культурного шару коливається від 0,7 до 1,0 м. З городища походять матеріали епохи бронзи, роменської культури та 17 ст.

Пам’ятник поету Т.Г.Шевченку, споруджений за ініціативою товариства «Просвіта» на честь перебування Тараса Шевченка в Ромнах у 1843-1845 рр. на Іллінському ярмарку. Автор пам’ятника відомий скульптор Іван Кавалерідзе. Пам’ятник вважають першим монументальним зображенням поета в Україні. Пам’ятки мають визначені межі та зони охорони. В ході моніторингу здійснено візуальний огляд об’єктів та складено відповідні акти.

 
Досуг Исторические памятки
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