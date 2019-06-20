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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:56143

Жителю Сумщины провели уникальную операцию по трансплантации сердца

Вопрос трансплантации органов в нашей стране крайне непросто. Нет специалистов, медицинского оборудования, отсутствует культура донорства. То, что простой парень из поселка Воронеж получил второй шанс на жизнь - похоже на джекпот судьбы. Но обо всем по порядку.

Виталий Кобец - житель поселка Воронеж семь лет назад начал страдать от высокого давления, врачи сначала поставили диагноз миокардит (воспалительное заболевание сердечной мышцы). Начались обследования и лечения в Сумах, Киеве. Последние три года наблюдался в институте сердца, где ему поставили диагноз дилатационная кардиомиопатия (болезнь миокарда, характеризующееся расширением левого и / или правого желудочка).

К сожалению, лечение не приносило облегчения и парню с каждым месяцем становилось все хуже. 20 мая он уехал в столицу, чтобы сделать коронографию сердца.

После обследования медики сообщили неутешительный результат - спасать сердце поздно, единственный шанс - это трансплантация.

Иногда люди ждут нужного донора годами и не дождавшись умирают. По статистике на трансплантацию сердца ожидает более 300 человек, а за год всего несколько десятков получат новое сердце.

Но в случае с Виталием все произошло, можно сказать, мгновенно. Через четыре дня после его возвращения из Киева, ему позвонили из Института сердца и сообщили, что у него есть 3-4 часа, чтобы доехать в Киев на операцию. В Киев парня виз Виктор Синегуб, директор фермерского хозяйства в Воронеже.

В столицу добрались за 2 часа 20 минут. Каждая минута на вес золота.

Донором стал пациент Киевской областной больницы, которого поразил инсульт и, к сожалению, врачи не смогли его спасти. Его выбрала в качестве донора единая информационная система трансплантации (ЕДИСТ), которая существует в Украине и автоматически объединяет реципиентов с донорами. В ней более 700 человек нуждаются в пересадке. Сердце вне тела донора может жить только 4 часа. Поэтому «скорую» с сердцем сопровождают полицейские, чтобы без помех доставить жизненно необходимый орган.

Операция длилась 10 часов. Хирург Гавриила Ковтун первым сообщил родителям о том, что сердце донора заработало в груди Виталия.

Но были и определенные сложности, врачи не могли остановить кровотечение аорты, по словам медработников, ее запаяли. После сложнейшей операции парень, получивший второй шанс, находился на искусственной вентиляции легких в реанимации. Сегодня первый день, когда он начал разговаривать и есть, по чуть-чуть сидит.

Далее на нашего земляка ждет длительный путь реабилитации. Он всю жизнь должен принимать дорогие лекарства. После трансплантации и перевода пациента из реанимации в отделение трансплантации органов, пациента ждет адаптация под постоянным наблюдением его лечащего кардиолога Анны Мельник.

Родители парня бесконечно благодарны команде Института сердца МЗ Украины под руководством Гавриила Ковтуна, руководителю центра трансплантации органов Киевской областной больницы Михаилу Загрийчуку и Дмитрию Ковалю, генеральному директору Украинского центра трансплант-координации.

И отдельные слова безграничной благодарны родственникам умершего пациента, которые дали согласие на возможность спасти другие жизни с помощью трансплантации органов их близкого человека.

Впереди Виталию предстоит долгий путь реабилитации. Любая помощь очень важна для семьи, мужественно борется за жизнь сына.

Виталий Владимирович Кобец

Карта Приватбанка 5168 7573 7070 9133

Давыдова Оксана Адамовна, иметь

Карта Укргазбанка 4966 8000 1266 2398

Телефон матери: (066) 680-06-89

Общество Операция Трансплантация
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