Сучасний бетонний завод незабаром запрацює у Степанівці Новий стаціонарний бетонний завод вже на базі компанії RGM GROUP у Степанівці.

Компанія RGM GROUP щороку модернізує своє виробництво та додає потужностей. Теперце сучасний, обладнаний за Європейськими стандартами завод StationMix-120 турецького виробництва. За годину він виготовляє близько 130 кубів товарного бетону та 135 тон щебенево-піщаної суміші.

Для порівняння, таким заводом за 3 дні можна повністю забезпечити бетоном будівництво такого торгівельного центру, як “Мануфактура”.

Тепер виробництво продукції та будівництво об’єктів компанії стане в десять раз швидше.

Наразі тривають роботи з монтажу нового заводу.

Більше інформації дізнавайтеся на сайті:https://rgm-group.com.ua/ або за телефоном: 050 355 22 23

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