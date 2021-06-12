Сумские атлеты поучаствовали в национальных рекордах 12-13 июня в турецком Эрзуруме проходил чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций по эстафетному бегу.

Эрик Кострица, Андрей Васильев, Кирилл Приходько и выпускник СумГУ Сергей Смелик побили, казалось бы, вечный национальный рекорд. Украинские мужские эстафетные команды 4х100 метров трижды бежали дистанцию за 38,53 с - на Кубке Европы-1996 в Мадриде, чемпионате Европы-2002 в Мюнхене и Всемирных эстафетах 2014 на Багамах. Но эти цифры были как будто зачарованы и никак не менялись. Так было до 12 июня, когда вышеупомянутая четверка финишировала второй на чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций.

В Турции Кострица, Васильев, Приходько и Смелик сбросили две сотые с предыдущего рекорда и после процедуры ратификации лучшее время в истории страны уже официально будет равняться 38,51 с! Отметим, что Сергей Смелик бежал также в составе эстафетной четверки на Багамах в 2014 году.

В соревнованиях смешанных эстафет 4х400 метров украинцы победили, больше секунды выиграв у белорусов, и установили еще один национальный рекорд - 3:15.46. В составе команды-рекордсменки бежали выпускник СумГУ Алексей Поздняков, Татьяна Мельник, Алина Логвиненко и сумчанин Александр Погорилко.

Мужская эстафетная команда 4х400 метров в составе Алексея Позднякова, Даниила Даниленко, Никиты Барабанова и Александра Погорилко также финишировала второй, при этом показав один из лучших результатов в Украине за последние годы - 3:03.40 мин. Победила команда из Турции - 3:02.50 мин.