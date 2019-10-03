Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:21208

Сумские конники отличились на чемпионате Украины

10-13 июня в Жашкове (Черкасская обл.) состоялся чемпионат Украины по преодолению препятствий среди взрослых, юниоров, юношей и детей.

В соревнованиях приняли участие спортсмены ОК НТЗ «Сумская конная ДЮСШ» и достойно представили Сумскую область и школу на этих соревнованиях. Борьба за призовые места проходила в течение трех дней.

В категории «молодые лошади 5 лет» Кирилл Думчиков на коне Бархан занял третье место и два четвертых. Василий Зайцев на лошади Каренина занял второе и четвертое место в категории «лошади 6 лет». В этой же номинации Максим Токарев на коне Хуанхэ занял четвертое место.

Впервые в соревнованиях такого уровня принимала участие молодая представительница нашей школы Екатерина Очкуренко и ее партнерша Капа, которые выступали в категории юноши второй группы (а). В напряженной борьбе Екатерина смогла занять во второй день 2-е место, а в третий в самом сложном маршруте одержала победу.

Подготовил спортсменов тренер Артем Ермолин.

Спорт Конный спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчанка отличилась на этапе Кубка мира
08.06.2021 14:24

Сумчанка отличилась на этапе Кубка мира

На выходных в Харькове на КСК «VG Horse Club» прошли старты этапа Кубка мира по выездке....

В Сумах пройдет Кубок области по конному спорту
01.10.2020 11:40

В Сумах пройдет Кубок области по конному спорту

2-4 октября на базе конноспортивной школы на Веретеновке пройдет Кубок Сумской области по конному спорту....

Сумские конники с призами на чемпионате Украины
11.08.2020 16:23

Сумские конники с призами на чемпионате Украины

7-9 августа на базе КК «Parade Allure» в Жашкове Черкасской области состоялся чемпионат Украины по преодолению препятствий CSN-CH-UKR (III ранг)....

Шосткинцы привезли 11 призовых мест с региональных соревнований по конкуру в Бречи
04.08.2020 08:44

Шосткинцы привезли 11 призовых мест с региональных соревнований по конкуру в Бречи

С 30 июля по 2 августа в с. Бреч Черниговской обл. в Конно-спортивном комплексе «Бреч» состоялся очередной этап Открытых региональных...

Сумчан приглашают на кубок области по конному спорту
03.10.2019 09:39

Сумчан приглашают на кубок области по конному спорту

5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....

Новости

На Сумщине 77 520 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:47
За выходные сумские копы остановили 9 пьяных водителей
Сегодня 17:08
Жителю Сумщины провели уникальную операцию по трансплантации сердца
Сегодня 16:56
В Шостке пожарные ликвидировали возгорание пятиэтажного здания
Сегодня 16:37
Сумские атлеты поучаствовали в национальных рекордах
Сегодня 16:36
Сумские конники отличились на чемпионате Украины
Сегодня 16:21
В Сумах полковнику, подозреваемому во взяточничестве, избрали меру пресечения
Сегодня 16:12
В суд поступило 2 админматериала на депутата Сумского облсовета
Сегодня 16:03
В Шостке поймали мошенников
Сегодня 15:55
В Путивле спасатели ликвидировали возгорание автомобиля
Сегодня 15:49
На Краснопільщині активно ведеться ремонт дороги (відео)
Сегодня 15:45
Сумские патрульные задержали неадеквата под кайфом, который повредил чужое авто
Сегодня 15:05
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Два роки реформ: у Києві відбувся Форум для журналістів
Сегодня 15:03
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают снижаться (итоги недели)
Сегодня 12:41
У Сумах половина депутатів міської ради не веде особистий прийом
12.06.2021 09:23
На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19
11.06.2021 15:51
Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
11.06.2021 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
07.06.2021 12:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.