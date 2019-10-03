Сумские конники отличились на чемпионате Украины 10-13 июня в Жашкове (Черкасская обл.) состоялся чемпионат Украины по преодолению препятствий среди взрослых, юниоров, юношей и детей.

В соревнованиях приняли участие спортсмены ОК НТЗ «Сумская конная ДЮСШ» и достойно представили Сумскую область и школу на этих соревнованиях. Борьба за призовые места проходила в течение трех дней.

В категории «молодые лошади 5 лет» Кирилл Думчиков на коне Бархан занял третье место и два четвертых. Василий Зайцев на лошади Каренина занял второе и четвертое место в категории «лошади 6 лет». В этой же номинации Максим Токарев на коне Хуанхэ занял четвертое место.

Впервые в соревнованиях такого уровня принимала участие молодая представительница нашей школы Екатерина Очкуренко и ее партнерша Капа, которые выступали в категории юноши второй группы (а). В напряженной борьбе Екатерина смогла занять во второй день 2-е место, а в третий в самом сложном маршруте одержала победу.

Подготовил спортсменов тренер Артем Ермолин.