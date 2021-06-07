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Знижка 10% на мармурову крихту в RGM group – привід втілити мрії ландшафтного дизайну

Якщо ви замислювались зробити своє подвір’я цікавим та унікальним, гарним помічником у оформленні ділянки стане мармурова крихта. А гарним стимулом, аби прискорити роботи, буде приємна ціна, яку пропонує компанія RGM group.

З 14 червня до 30 червня 2021 року компанія RGM group пропонує своїм клієнтам придбати мармурову крихту зі знижкою 10%.

Мармурова крихта фракції 5-10 мм, колір крем-сірий ідеально підійде для ландшафтного дизайну. Камінь не лише радуватиме око на клумбі та квітнику, а й захистить ґрунт від перепадів температури, бур’янів, пересихання та застою води.

З мармурової крихти виходять оригінальні доріжки. Матеріал стане чудовим доповненням та окрасою ставка, басейну або фонтану.

Мармурова крихта екологічна, довговічна та міцна.

Якщо ж крихта потрібна для виробництва, то знижка на мармурову крихту також стане в нагоді.

Матеріал використовують для:

- Оформлення мозаїчних підлог. Така міцна та нековзаюча поверхня підлоги Підходить для дитячих, медичних закладів, закладів громадського харчування та других місць з масовим скупченням людей

- Виробництва штучних каменів. Стільниці, підвіконня, раковини та інші вироби з мармурової крихти по міцності та дизайном не поступаються натуральному каменю

Зателефонуйте менеджерам компанія RGM group за номером +38 (050) 356-2605, зробіть замовлення та отримайте приємну знижку.

Більше інформації дізнавайтеся на сайті:https://rgm-group.com.ua/ або за телефоном: 050 355 22 23

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Экономика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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