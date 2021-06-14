В Сумах полковнику, подозреваемому во взяточничестве, избрали меру пресечения Заречный суд города Сумы 14 июня избрал меру пресечения полковнику Андрею Сидоренко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Его подозревают в вымогательстве взятки в сумме 1000 долларов за зачисление ребенка на обучение в лицей «Кадетский корпус» имени И. Харитоненко, пишет Суспільне в телеграме.

Взят под круглосуточный домашний арест замдиректора Кадетского корпуса, которого подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать жилье применено в отношении должностного лица Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Харитоненко. Мужчину подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По данным следствия он требовал и получил от гражданки неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. долларов США за содействие в зачислении ее сына на обучение в лицей.

На подозреваемого положено следующие обязанности:

- прибывать к следователю (прокурору), следственному судье, суду (в зависимости от стадии уголовного производства) по первому зову;

- не отлучаться за пределы определенного места жительства без разрешения следователя прокурора или суда (в зависимости от стадии уголовного производства);

- сообщать об изменении места жительства и работы;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт (и) или другой документ (ы), который дает подозреваемому право на выезд за пределы Украины;

- воздержаться от общения со свидетелями;

- носить электронное средство контроля.

Определен срок действия постановления до 10 августа 2021 года включительно.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Одновременно сообщаем, что 15 июня на 14.00 назначено также рассмотрение ходатайства об отстранении должностного лица лицея от занимаемой должности.

Следственный судья Сибилев А.В.