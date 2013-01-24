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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:03353

В суд поступило 2 админматериала на депутата Сумского облсовета

В Заречный районный суд г. Сумы поступило 2 административных материала в отношении депутата Сумского областного совета Вадима Лысого о совершении им правонарушений, связанных с коррупцией по частям 1, 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В протоколах говорится, что, пользуясь полномочиями депутата, он не сообщил о наличии у него конфликта интересов и совершил действия и принял решение в условиях реального конфликта интересов, чем совершил административные правонарушения, связанные с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 КУоАП.

Судебные заседания по делам назначено на 08 час. 40 мин. и 08 час. 45 мин. 16 июня.

Председательствующий судья Капкин О.Б.

Право Лысый
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