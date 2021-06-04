В Шостке поймали мошенников

К оперативному дежурному Шосткинского районного управления полиции по телефону обратился коллега из полиции города Новгорода-Северского на Черниговщине. Он рассказал, что на территории их обслуживания было совершено мошенничество. С места преступления подозреваемые уехали на бежевой легковушке.
О разыскиваемом автомобиле сразу были оповещены все наряды полиции, которые дежурили в Шостке. Через несколько минут похожий автомобиль заметили на выезде в Шостку со стороны Новгорода-Северского. Его остановили сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции.
За рулем ВАЗ-2101 находился 38-летний шосткинец. Кроме него, в салоне автомобиля находились еще трое пассажиров: две женщины - 58 и 46 лет и 40-летний мужчина.
Для детальной проверки указанных лиц правоохранители Шостки передали их коллегам из Черниговщины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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