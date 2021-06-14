В Путивле спасатели ликвидировали возгорание автомобиля

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым и пламя из-под капота легковушки.
На место происшествия направили дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части. Еще до прибытия спасателей владелец пытался самостоятельно укротить возгорание имеющимся огнетушителем. По прибытию было установлено, что огнем охвачено моторный отсек автомобиля. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части машины.
В 14:32 пожар был локализован, пожарные не допустили распространение огня в салон, в 14:33-ликвидирован.
Допустимая причина пожара - разгерметизация топливной системы.
Всего на тушение привлекалось 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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