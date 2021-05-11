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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:23102

Сумские пляжницы стали 5-ми на этапе Мирового тура

В столице Болгарии состоялся однозвездочный этап Мирового тура по пляжному волейболу Sofia World Tour 1*.

Украину на этом турнире приставляли сумчанки Марина Гладун \ Светлана Бабурина и Ангелина Хмиль \ Татьяна Лазаренко из Запорожья.

Сумчанки начинали турнир с основной сетки. Они легко победили болгарок 2:0 (21-13, 21-14), но в следующем матче на «больше-меньше» в двух сетах уступили Словении 0:2 (20-22, 24-26). Единственная победа позволила выйти в плей-офф. В первом раунде обыграли датчанок 2:0 (21-11, 21-18), в четвертьфинале, к сожалению, на тай-брейке уступили австрийскому дуэту 1:2 (21-18, 19-21. 11-15). Таким образом, сумчанки заняли пятое итоговое место.

А вот другая пара с Украины, которая начала турнир с квалификации, в итоге выиграла его.

Спорт Пляжный волейбол
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