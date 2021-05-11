Сумские пляжницы стали 5-ми на этапе Мирового тура

Украину на этом турнире приставляли сумчанки Марина Гладун \ Светлана Бабурина и Ангелина Хмиль \ Татьяна Лазаренко из Запорожья.
Сумчанки начинали турнир с основной сетки. Они легко победили болгарок 2:0 (21-13, 21-14), но в следующем матче на «больше-меньше» в двух сетах уступили Словении 0:2 (20-22, 24-26). Единственная победа позволила выйти в плей-офф. В первом раунде обыграли датчанок 2:0 (21-11, 21-18), в четвертьфинале, к сожалению, на тай-брейке уступили австрийскому дуэту 1:2 (21-18, 19-21. 11-15). Таким образом, сумчанки заняли пятое итоговое место.
А вот другая пара с Украины, которая начала турнир с квалификации, в итоге выиграла его.
4-6 июня в Шостке прошел 3-звездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....
4-6 июня в Шостке пройдет 3-звездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу среди мужчин и женщин....
20-23 мая в Черноморске проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 20 лет....
14-16 мая в Черноморске проходил тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....
В Харькове состоялся однозвездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....