На Сумщине автомобиль слетел в кювет: пострадал водитель 13 июня в 14:57 от работников экстренной медицинской помощи поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Кипти-Глухов-Бачевск».

Вблизи с. Быстрик на Кролеветчине Volkswagen Passat съехал в кювет и оказался в лесополосе. По предварительным данным, из легковушки выходил дым.

На место вызова прибыл дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части из г. Кролевец. Признаков горения обнаружено не было. А пострадавшего водителя, который лежал неподалеку от своего авто, работники Службы спасения положили на носилки и помогли транспортировать в карету «скорой». Травмированного мужчину медработники доставили в больницу.

Одновременно с этим для предотвращения возникновения возгорания легковушки спасатели отключили аккумулятор электропитания автомобиля.

Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники.