В Сумах в среду планово проверят систему оповещения В Сумах в среду, 16 июня, состоится техническая проверка системы оповещения населения.

В связи с этим, с 12:10 городом будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!».

В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просят сумчан сохранять спокойствие.

Напомним, проверки системы оповещения проводят в городе регулярно для контроля за ее готовностью к оповещению населения в случае возможной чрезвычайной ситуации.