На Сумщине из-за непогоды обесточены 4 населенных пункта

В частности, обесточены населенные пункты во Львовской - 30, Киевской - 16, Сумской - 4, Днепропетровской - 4, Кировоградской - 3, Донецкой - 3 и Запорожской - 2 областях.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Не в этот раз....
АО «Сумыоблэнерго» планирует прекратить энергоснабжение объектов водоканала....
Задолженность за услуги - такая причина прекращения распределения электроэнергии КП «Горводоканал»....
По прогнозу областного Гидрометцентра, 29 мая днем по Сумской области и г. Сумі ожидается гроза, местами град, во время грозы...
АО «Сумыоблэнерго» планирует прекратить распределение электрической энергии КП «Горводоканал» за долги....