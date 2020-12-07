На Сумщине из-за непогоды обесточены 4 населенных пункта По состоянию на утро 14 июня в Украине из-за дождей с грозами и порывов ветра обесточены 62 населенных пункта в семи областях.

В частности, обесточены населенные пункты во Львовской - 30, Киевской - 16, Сумской - 4, Днепропетровской - 4, Кировоградской - 3, Донецкой - 3 и Запорожской - 2 областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.