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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:19266

На Сумщине из-за непогоды обесточены 4 населенных пункта

По состоянию на утро 14 июня в Украине из-за дождей с грозами и порывов ветра обесточены 62 населенных пункта в семи областях.

В частности, обесточены населенные пункты во Львовской - 30, Киевской - 16, Сумской - 4, Днепропетровской - 4, Кировоградской - 3, Донецкой - 3 и Запорожской - 2 областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Общество Непогода Отключение электроэнергии
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