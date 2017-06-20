Конотопчанки взяли «бронзу» чемпионата Украины по пляжному гандболу

Награды национального первенства разыграли восемь юношеских и семь девичьих команд.
Среди девушек победу одержала сборная Днепропетровской области, второе место заняла сборная Херсонщины, третье – ДЮСШ им. М.Мамиашвили из Конотопа.
Среди юношей призеры: ДЮСШ № 3 (Мелитополь), ОДЮСШ (Луцк) и КДЮСШ (Черноморск), а конотопская команда заняла восьмое место.
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