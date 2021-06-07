На Сумщине пожарные спасли жилой дом

О пожаре сообщил хозяин, увидел дым и пламя из-под-кровли здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 24-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровля и перекрытие по всей площади. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания и рядом расположен жилой дом. В 6:39 возгорание локализовали, а в 7:47 - потратив на тушение 6,5 т воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Боромля, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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