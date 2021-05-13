В Сумах разыграли «Летний кубок Теннисной академии»

В соревнованиях приняли участие 13 юношей и 11 девушек из Сум, Киева, Харькова, Лисичанска, Чернигова, Северодонецка, Вишневого.
Призеры:
Девушки, одиночный разряд:
1 - Елизавета Довгопол (Сумы)
2 - Полина Кравцова (Северодонецк)
3 - Варвара Касьянова (Сумы)
Девушки, парный разряд:
1 - Анастасия Лабаса / Елизавета Довгопол (Харьков / Сумы)
2 - Полина Кравцова / Вера Кузьмицкая (Северодонецк / Лисичанск)
3 - Варвара Касьнова / Алиса Сидоренко (Сумы)
Юноши, одиночный разряд:
1 - Елизар Свитлак (Харьков)
2 - Денис Тарасенко (Сумы)
3 - Богдан Яцута (Харьков)
Юноши, парный разряд:
1 - Богдан Яцута / Елизар Свитлак (Харькова)
2 - Михаил Вардаев / Матвей Борисенко (Сумы / Харькова)
3 - Денис Тарасенко / Кирилл Петренко (Сумы)
Сегодня, 3 июня, завершился турнир ФТУ 1-й категории «Кубок Central Park Ternopil»....
29-30 мая прошел чемпионат города Сумы по теннису....
29-З0 мая на теннисных кортах КП «МСК «Теннисная Академия» состоится Открытый чемпионат города Сумы по теннису в категориях юноши, девушки...
10-14 мая во Львове проходил турнир 1-й категории ФТУ «Кубок области памяти Зенона Домбровского»....
10-12 мая в Хмельницком проходил турнир ФТУ 1-й категории «Турнир памяти Сергея Донченко»....