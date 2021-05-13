Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:16107

В Сумах разыграли «Летний кубок Теннисной академии»

На выходных в Сумах прошел теннисный турнир среди спортсменов до 12 лет «Летний кубок ТА».

В соревнованиях приняли участие 13 юношей и 11 девушек из Сум, Киева, Харькова, Лисичанска, Чернигова, Северодонецка, Вишневого.

Призеры:

Девушки, одиночный разряд:

1 - Елизавета Довгопол (Сумы)

2 - Полина Кравцова (Северодонецк)

3 - Варвара Касьянова (Сумы)

Девушки, парный разряд:

1 - Анастасия Лабаса / Елизавета Довгопол (Харьков / Сумы)

2 - Полина Кравцова / Вера Кузьмицкая (Северодонецк / Лисичанск)

3 - Варвара Касьнова / Алиса Сидоренко (Сумы)

Юноши, одиночный разряд:

1 - Елизар Свитлак (Харьков)

2 - Денис Тарасенко (Сумы)

3 - Богдан Яцута (Харьков)

Юноши, парный разряд:

1 - Богдан Яцута / Елизар Свитлак (Харькова)

2 - Михаил Вардаев / Матвей Борисенко (Сумы / Харькова)

3 - Денис Тарасенко / Кирилл Петренко (Сумы)

Спорт Теннис
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