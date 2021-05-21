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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумські рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки під час святкування Дня Святої Трійці

Наближається одне з найбільших релігійних свят — День Святої Трійці

За традицією в цей день проходять урочисті релігійні заходи, в яких бере участь велика кількість людей. У день святкування  велика кількість віруючих збирається в храмах. Під час літургій священнослужителі та віряни використовують у приміщеннях відкритий вогонь, цей факт робить свято потенційно небезпечним з точки зору пожежної безпеки.        

Шановні прихожани! Проявляйте особливу пильність та обережність при використанні свічок – тримаючи свічку в руках, слідкуйте за тим, щоб вогонь не потрапив на власні або чужі речі, які можуть миттєво спалахнути.

Сумське районне управління Головного управління ДСНС України у Сумській області 

Общество ГСЧС
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