Сумські рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки під час святкування Дня Святої Трійці

За традицією в цей день проходять урочисті релігійні заходи, в яких бере участь велика кількість людей. У день святкування велика кількість віруючих збирається в храмах. Під час літургій священнослужителі та віряни використовують у приміщеннях відкритий вогонь, цей факт робить свято потенційно небезпечним з точки зору пожежної безпеки.
Шановні прихожани! Проявляйте особливу пильність та обережність при використанні свічок – тримаючи свічку в руках, слідкуйте за тим, щоб вогонь не потрапив на власні або чужі речі, які можуть миттєво спалахнути.
Сумське районне управління Головного управління ДСНС України у Сумській області
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