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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине дали 7 лет за убийство

7 лет проведет за решеткой мужчина, который лишил жизни товарища.

Роменской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 57-летнего мужчины, который лишил жизни своего товарища.

Речь идет о событии, которое произошло 14 января 2020 года в с. Перекоповка Роменского района. В частном доме между двумя мужчинами, которые там проживали, возник спор на бытовой почве, в ходе которой старший несколько раз ударил младшего в лицо. Пострадавший остался в доме, а его обидчик ушел на улицу. Вернувшись, он еще несколько раз ударил товарища ногой в грудную клетку. От полученных травм 50-летний потерпевший скончался.

Обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и осужден к 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Убийство. приговор суда
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