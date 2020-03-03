Сумские тхеквондисты отличились в Южной Пальмире

В турнире приняли участие 56 команд, - более 500 участников из 18 регионов + команда из Молдовы.
От сумского клуба ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» и ДЮСШ «Авангард» участие принимало 4 спортсмена.
Алиса Павленко заняла первое место (1 бой - 32-0, 2 бой - 18-6, 3 бой - 15-2), Макар Захаркин – 1-е место (27-20, 31-14), Влада Редька – 3-е место (24-3, проиграла 0-2 будущей чемпионке). Лера Кривошей проиграла в первом бою в золотом раунде.
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