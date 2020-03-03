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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские тхеквондисты отличились в Южной Пальмире

11-13 июня в Одессе прошёл Всеукраинский открытый рейтинговый турнир «Южная Пальмира» по тхеквондо.

В турнире приняли участие 56 команд, - более 500 участников из 18 регионов + команда из Молдовы.

От сумского клуба ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» и ДЮСШ «Авангард» участие принимало 4 спортсмена.

Алиса Павленко заняла первое место (1 бой - 32-0, 2 бой - 18-6, 3 бой - 15-2), Макар Захаркин – 1-е место (27-20, 31-14), Влада Редька – 3-е место (24-3, проиграла 0-2 будущей чемпионке). Лера Кривошей проиграла в первом бою в золотом раунде.

Спорт Тхеквондо
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голова Сумської ОДА

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