На Сумщине госпредприятию через суд возвращено имущество стоимостью 1,6 млн грн По иску Конотопской окружной прокуратуры Хозяйственный суд Сумской области обязал общество с ограниченной ответственностью вернуть помещение и транспортное средство стоимостью 1,6 млн грн, а также уплатить неустойку и штраф в размере 100 тыс. грн.

Прокуратурой установлено, что в 2018 году между государственным предприятием и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор хранения с правом пользования помещением и восьми транспортными средствами. Несмотря на то, что государственное предприятие в 2020 году сообщило обществу об отсутствии намерений в пролонгации договора, им было возвращено только семь транспортных средств. От возврата помещения и одного транспортного средства общество уклонилось.

Поскольку незаконное пользование объектами государственной собственности нарушает интересы государства, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.