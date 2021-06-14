На Сумщине 77 520 случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 14 июня 2021 в Сумской 77 520 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 9 человек (Конотоп - 2, Конотопский район - 1, Сумы - 6).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1301 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 019 человек, из них за минувшие сутки - 47 (Белопольский район - 6, Краснопольский район - 1, Сумы - 35, Сумской район - 5).