На Сумщине 77 520 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 9 человек (Конотоп - 2, Конотопский район - 1, Сумы - 6).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1301 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 019 человек, из них за минувшие сутки - 47 (Белопольский район - 6, Краснопольский район - 1, Сумы - 35, Сумской район - 5).
За воскресенье выявили COVID-19 у 9 жителей области....
Об этом сегодня, 14 июня, во время аппаратного совещания сообщила замначальника управления здравоохранения Наталья Кипенко....
По состоянию на 13 июня в Сумской области 77 511 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 12 июня в Сумской области 77 480 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 11 июня в Сумской области 77 444 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....