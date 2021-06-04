Родственники мэра Сум пострадали от аферистов Об этом мэр Сум Александр Лысенко сообщил сегодня, 14 июня, во время аппаратного совещания.

Он обратился к представителям Национальной полиции, которые подтвердили. Что преступники уже пойманы.

- Я уверен, что это не единичные случаи, поэтому сумчанам нужно быть внимательными и осторожными, - обратился мэр. – Нужно сделать этот суд максимально публичным.

Он пообещал лично ходить на суд:

- Будем ходить и смотреть им в глаза. Как их только земля носит…