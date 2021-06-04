Родственники мэра Сум пострадали от аферистов

Он обратился к представителям Национальной полиции, которые подтвердили. Что преступники уже пойманы.
- Я уверен, что это не единичные случаи, поэтому сумчанам нужно быть внимательными и осторожными, - обратился мэр. – Нужно сделать этот суд максимально публичным.
Он пообещал лично ходить на суд:
- Будем ходить и смотреть им в глаза. Как их только земля носит…
Правоохранители Сум оперативно обнаружили мужчину, который обманул пожилую сумчанку....
По ходатайству прокурора Конотопской окружной прокуратуры и следователя полиции по решению суда 10 июня избрана мера пресечения в виде содержания...
Жертвой аферистов стала пожилая сумчанка, которая отдала в руки мошенников 90 тыс. гривен на «лечение сына»....
Жертвой мошенника стала 76-летняя жительница Конотопа, которая спасая внука, отдала аферистам все свои сбережения....
Почти месяц вводил в заблуждение злоумышленник жительницу Шостки, «вытягивая» из нее деньги на оформление соответствующих документов для трудоустройства в Голландии....