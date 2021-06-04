Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:44196

Родственники мэра Сум пострадали от аферистов

Об этом мэр Сум Александр Лысенко сообщил сегодня, 14 июня, во время аппаратного совещания.

Он обратился к представителям Национальной полиции, которые подтвердили. Что преступники уже пойманы.

- Я уверен, что это не единичные случаи, поэтому сумчанам нужно быть внимательными и осторожными, - обратился мэр. – Нужно сделать этот суд максимально публичным.

Он пообещал лично ходить на суд:

- Будем ходить и смотреть им в глаза. Как их только земля носит…

Право Мошенничество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах иностранец впарил пенсионерке поддельный товар (видео)
11.06.2021 12:19

В Сумах иностранец впарил пенсионерке поддельный товар (видео)

Правоохранители Сум оперативно обнаружили мужчину, который обманул пожилую сумчанку....

Взят под стражу подозреваемый в совершении грабежа и мошенничества в Конотопе
10.06.2021 16:04

Взят под стражу подозреваемый в совершении грабежа и мошенничества в Конотопе

По ходатайству прокурора Конотопской окружной прокуратуры и следователя полиции по решению суда 10 июня избрана мера пресечения в виде содержания...

В Сумах мошенники обобрали 91-летнюю старушку
09.06.2021 12:42

В Сумах мошенники обобрали 91-летнюю старушку

Жертвой аферистов стала пожилая сумчанка, которая отдала в руки мошенников 90 тыс. гривен на «лечение сына»....

04.06.2021 16:32

В Конотопе пенсионерка потеряла все сбережения, спасая фейкового внука

Жертвой мошенника стала 76-летняя жительница Конотопа, которая спасая внука, отдала аферистам все свои сбережения....

Жительница Шостки потеряла 28 тыс. грн, ища работу заграницей
04.06.2021 14:30

Жительница Шостки потеряла 28 тыс. грн, ища работу заграницей

Почти месяц вводил в заблуждение злоумышленник жительницу Шостки, «вытягивая» из нее деньги на оформление соответствующих документов для трудоустройства в Голландии....

Новости

На Сумщине 77 520 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:47
На Сумщине еще 31 человек подхватил коронавирус (подробности)
Вчера 08:36
Сумчанин взял «бронзу» на Кубке Украины по пляжной борьбе
Сегодня 08:52
Родственники мэра Сум пострадали от аферистов
Сегодня 08:44
В Сумах могут открыть пункт вакцинации в «Романтике»
Сегодня 08:35
На Сумщине плюс 9 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 08:28
Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах
Сегодня 08:20
Мэр Сум поручил создать проблемный колл-центр
Сегодня 08:13
Какая погода будет на Сумщине в начале недели?
Вчера 21:16
На Сумщине очередная авария из-за невнимательности
Вчера 17:12
Сумчанка стала 4-й на международном турнире по бодибилдингу
Вчера 15:30
Стало известно, кого задержали на взятке в 1 тыс. долларов за прием ребенка в кадетский корпус
Вчера 14:55
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

У Сумах половина депутатів міської ради не веде особистий прийом
12.06.2021 09:23
На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19
11.06.2021 15:51
Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
11.06.2021 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
07.06.2021 12:15
Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя
07.06.2021 10:38
«Тройная петля», или как удушат Сумы
07.06.2021 10:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 20.45
Коп на драйві (Тарек Будалі, 2021)
Коп на драйві (Тарек Будалі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.55; 20.30
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.15
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Планета Кіно
11.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.