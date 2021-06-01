В Сумах могут открыть пункт вакцинации в «Романтике» Такое предложение высказал мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания 14 июня.

По его словам, есть предложение открыть более доступный и крупный центр вакцинации. Он предложил использовать для этих целей МЦ «Романтика» и манеже СумГУ.

- Если нужно решение городского головы, то вы его получите, - обратился он к замначальника управления здравоохранения Наталья Кипенко. – Если нужно решение исполкома, то, думаю, исполком нас поддержит. Если на уровне области, то это может быть, например, манеж. Но это решение за областными властями.