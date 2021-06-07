На Сумщине плюс 9 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сегодня, 14 июня, во время аппаратного совещания сообщила замначальника управления здравоохранения Наталья Кипенко.
По ее словам, за прошлые сутки в области подтвердился диагноз у 9 человек, - всего 77 520. Выздоровело 47 человек, - в сего 75 019. Летальных случаев не зафиксировано, - всего 1301.
В сумах 6 новых случаев, - всего 34 873. Это 13,2% от населения города. 35 человек выздоровело. Летальных случаев не было, - всего 496, что составляет 1,4% от заболевших. Лечатся 415 сумчан.
По состоянию на 14 июня 2021 в Сумской 77 520 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 14 июня, во время аппаратного совещания сообщила замначальника управления здравоохранения Наталья Кипенко....
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