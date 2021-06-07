Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:20185

Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах

Об этом сегодня, 14 июня, во время аппаратного совещания сообщила замначальника управления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, на сегодня в городских больницах от COVID-19 лечатся 105 горожанин, в том числе 19 детей.

В 5-й горбольнице 58 пациентов, в том числе 40 на кислородной поддержке, 10 в интенсивной терапии, 4 на аппаратах ИВЛ.

В 4-й больнице – 1 человек.

В больнице Святого Пантелеймона (Сумская ЦРБ) – 27 пациента, 2 в отделении интенсивной терапии, в том числе 1 на ИВЛ.

В детской больнице 19 пациентов, 3 в интенсивной терапии, дышат самостоятельно, 43 с другой инфекционной патологией.

В городских больницах свободны 68 коек для взрослых, а также 53 для детей, все c кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областных медучреждениях:

- в областном центре инфекционных болезней – 13, 2 в интенсивной терапии на ИВЛ.

- в областном госпитале для ветеранов - 24, 5 в интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

- в областной больнице - 4, 1 в интенсивной терапии.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине 77 520 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:47

На Сумщине 77 520 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 14 июня 2021 в Сумской 77 520 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине плюс 9 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 08:28

На Сумщине плюс 9 новых случаев заболевания коронавирусом

За воскресенье выявили COVID-19 у 9 жителей области....

На Сумщине еще 31 человек подхватил коронавирус (подробности)
Вчера 08:36

На Сумщине еще 31 человек подхватил коронавирус (подробности)

По состоянию на 13 июня в Сумской области 77 511 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 36 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
12.06.2021 08:34

На Сумщине еще 36 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 12 июня в Сумской области 77 480 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 57 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
11.06.2021 09:07

На Сумщине еще 57 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 11 июня в Сумской области 77 444 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине 77 520 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:47
На Сумщине еще 31 человек подхватил коронавирус (подробности)
Вчера 08:36
Родственники мэра Сум пострадали от аферистов
Сегодня 08:44
В Сумах могут открыть пункт вакцинации в «Романтике»
Сегодня 08:35
На Сумщине плюс 9 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 08:28
Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах
Сегодня 08:20
Мэр Сум поручил создать проблемный колл-центр
Сегодня 08:13
Какая погода будет на Сумщине в начале недели?
Вчера 21:16
На Сумщине очередная авария из-за невнимательности
Вчера 17:12
Сумчанка стала 4-й на международном турнире по бодибилдингу
Вчера 15:30
Стало известно, кого задержали на взятке в 1 тыс. долларов за прием ребенка в кадетский корпус
Вчера 14:55
Под Сумами ликвидировали возгорание жилого дома и гаража
Вчера 14:52
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

У Сумах половина депутатів міської ради не веде особистий прийом
12.06.2021 09:23
На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19
11.06.2021 15:51
Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
11.06.2021 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
07.06.2021 12:15
Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя
07.06.2021 10:38
«Тройная петля», или как удушат Сумы
07.06.2021 10:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 20.45
Коп на драйві (Тарек Будалі, 2021)
Коп на драйві (Тарек Будалі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.55; 20.30
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.15
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Планета Кіно
11.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.