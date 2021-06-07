Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах Об этом сегодня, 14 июня, во время аппаратного совещания сообщила замначальника управления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, на сегодня в городских больницах от COVID-19 лечатся 105 горожанин, в том числе 19 детей.

В 5-й горбольнице 58 пациентов, в том числе 40 на кислородной поддержке, 10 в интенсивной терапии, 4 на аппаратах ИВЛ.

В 4-й больнице – 1 человек.

В больнице Святого Пантелеймона (Сумская ЦРБ) – 27 пациента, 2 в отделении интенсивной терапии, в том числе 1 на ИВЛ.

В детской больнице 19 пациентов, 3 в интенсивной терапии, дышат самостоятельно, 43 с другой инфекционной патологией.

В городских больницах свободны 68 коек для взрослых, а также 53 для детей, все c кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областных медучреждениях:

- в областном центре инфекционных болезней – 13, 2 в интенсивной терапии на ИВЛ.

- в областном госпитале для ветеранов - 24, 5 в интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

- в областной больнице - 4, 1 в интенсивной терапии.