Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах

По ее словам, на сегодня в городских больницах от COVID-19 лечатся 105 горожанин, в том числе 19 детей.
В 5-й горбольнице 58 пациентов, в том числе 40 на кислородной поддержке, 10 в интенсивной терапии, 4 на аппаратах ИВЛ.
В 4-й больнице – 1 человек.
В больнице Святого Пантелеймона (Сумская ЦРБ) – 27 пациента, 2 в отделении интенсивной терапии, в том числе 1 на ИВЛ.
В детской больнице 19 пациентов, 3 в интенсивной терапии, дышат самостоятельно, 43 с другой инфекционной патологией.
В городских больницах свободны 68 коек для взрослых, а также 53 для детей, все c кислородом.
Кроме того, сумчане лечатся в областных медучреждениях:
- в областном центре инфекционных болезней – 13, 2 в интенсивной терапии на ИВЛ.
- в областном госпитале для ветеранов - 24, 5 в интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.
- в областной больнице - 4, 1 в интенсивной терапии.
По состоянию на 14 июня 2021 в Сумской 77 520 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
За воскресенье выявили COVID-19 у 9 жителей области....
По состоянию на 13 июня в Сумской области 77 511 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 12 июня в Сумской области 77 480 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 11 июня в Сумской области 77 444 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....