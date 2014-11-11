Мэр Сум поручил создать проблемный колл-центр

По его словам, не все жители могут дозвониться до структурных подразделений горсовета. Он поручил создать многоканальный колл-центр, чтобы людям можно было бесплатно дозвониться и рассказать о проблеме или получить консультацию.
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