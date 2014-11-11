Мэр Сум поручил создать проблемный колл-центр Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение своим подчиненным создать бесплатную многоканальную горячую линию для жителей города.

По его словам, не все жители могут дозвониться до структурных подразделений горсовета. Он поручил создать многоканальный колл-центр, чтобы людям можно было бесплатно дозвониться и рассказать о проблеме или получить консультацию.

Напомним6 уже прошло 4 года, как мэр дал поручение вывести «Службу 15-80» в интернет, чтобы сумчане могли при помощи смартфона сообщать о проблемах, посылая соответствующие фото. Но что-то пошло не так…