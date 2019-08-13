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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Тростянце завершились Всеукраинские соревнования по лыжероллерам

13 июня прошел второй день лыжероллерных гонок, которые собрали в Тростянце лучших ветеранов этого вида спорта.

Соревнования проходили свободным, или «коньковым» стилем. Участники забега в возрасте 60+ преодолевали дистанцию 10 километров, а спортсмены в возрасте до 60 лет - бежали 15 километров.

Среди мужчин в возрасте 80-84 года:

1 место - Юрий Нестеренко (г. Харьков).

Среди мужчин в возрасте 70-74 года:

1 место - Петр Сидорчук (Ривненская область).

Среди женщин в возрасте 70-74 года:

1 место - Галина Николаенко (г. Харьков).

Среди мужчин в возрасте 65-69 лет:

1 место - Анатолий Туркин (г. Харьков)

2 место - Михаил Черных (г. Харьков)

3 место - Алексей Довгополик (Сумская область).

Среди женщин в возрасте 65-69 лет:

1 место Светлана Диденко (г. Сумы).

Среди мужчин в возрасте 60-64 года;

1 место - Владимир Калашников (г. Харьков)

2 место - Александр Примак (г. Сумы)

3 место - Сергей Величко (г. Харьков).

Среди мужчин в возрасте 55-59 лет:

1 место - Сергей Ляхов (г. Харьков)

2 место - Виталий Чех (г. Харьков)

3 место - Игорь Позняк (г. Чернигов).

Среди мужчин в возрасте 50-54 года:

1 место - Юрий Гринько (Ивано-Франковская область)

2 место - Геннадий Самойленко (Сумская область);

3 место - Владимир Юртын (Закарпатская область).

Среди женщин в возрасте 50-54 года:

1 место - Наталья Кулик (Ровенская область).

Среди мужчин в возрасте 45-49 лет:

1 место - Павел Заболотный (Киевская область)

2 место - Иван Кашуба (Полтавская область).

Среди мужчин в возрасте 40-44 года:

1 место - Руслан Ершов (г. Харьков)

2 место - Руслан Кобзаренко (Сумская область);

3 место Андрей Кравченко (г. Харьков).

Среди мужчин в возрасте 35-39 лет:

1 место - Александр Дробин (г. Харьков)

2 место - Станислав Щепа (г. Харьков)

3 место - Роман Умрихина (г. Харьков).

Среди мужчин в возрасте 30-34 года;

1 место - Александр Шевченко (Сумская область);

2 место - Александр Бабич (г. Харьков)

3 место - Павел Дронець (г. Харьков).

Победители и призеры Всеукраинских соревнований награждены медалями, дипломами Министерства молодежи и спорта, дипломами Тростянецкого городского совета.

Спорт Лыжероллеры
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