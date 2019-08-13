В Тростянце завершились Всеукраинские соревнования по лыжероллерам 13 июня прошел второй день лыжероллерных гонок, которые собрали в Тростянце лучших ветеранов этого вида спорта.

Соревнования проходили свободным, или «коньковым» стилем. Участники забега в возрасте 60+ преодолевали дистанцию 10 километров, а спортсмены в возрасте до 60 лет - бежали 15 километров. Среди мужчин в возрасте 80-84 года: 1 место - Юрий Нестеренко (г. Харьков). Среди мужчин в возрасте 70-74 года: 1 место - Петр Сидорчук (Ривненская область). Среди женщин в возрасте 70-74 года: 1 место - Галина Николаенко (г. Харьков). Среди мужчин в возрасте 65-69 лет: 1 место - Анатолий Туркин (г. Харьков) 2 место - Михаил Черных (г. Харьков) 3 место - Алексей Довгополик (Сумская область). Среди женщин в возрасте 65-69 лет: 1 место Светлана Диденко (г. Сумы). Среди мужчин в возрасте 60-64 года; 1 место - Владимир Калашников (г. Харьков) 2 место - Александр Примак (г. Сумы) 3 место - Сергей Величко (г. Харьков). Среди мужчин в возрасте 55-59 лет: 1 место - Сергей Ляхов (г. Харьков) 2 место - Виталий Чех (г. Харьков) 3 место - Игорь Позняк (г. Чернигов). Среди мужчин в возрасте 50-54 года: 1 место - Юрий Гринько (Ивано-Франковская область) 2 место - Геннадий Самойленко (Сумская область); 3 место - Владимир Юртын (Закарпатская область). Среди женщин в возрасте 50-54 года: 1 место - Наталья Кулик (Ровенская область). Среди мужчин в возрасте 45-49 лет: 1 место - Павел Заболотный (Киевская область) 2 место - Иван Кашуба (Полтавская область). Среди мужчин в возрасте 40-44 года: 1 место - Руслан Ершов (г. Харьков) 2 место - Руслан Кобзаренко (Сумская область); 3 место Андрей Кравченко (г. Харьков). Среди мужчин в возрасте 35-39 лет: 1 место - Александр Дробин (г. Харьков) 2 место - Станислав Щепа (г. Харьков) 3 место - Роман Умрихина (г. Харьков). Среди мужчин в возрасте 30-34 года; 1 место - Александр Шевченко (Сумская область); 2 место - Александр Бабич (г. Харьков) 3 место - Павел Дронець (г. Харьков). Победители и призеры Всеукраинских соревнований награждены медалями, дипломами Министерства молодежи и спорта, дипломами Тростянецкого городского совета.