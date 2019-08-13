В Тростянце завершились Всеукраинские соревнования по лыжероллерам

Соревнования проходили свободным, или «коньковым» стилем. Участники забега в возрасте 60+ преодолевали дистанцию 10 километров, а спортсмены в возрасте до 60 лет - бежали 15 километров.
Среди мужчин в возрасте 80-84 года:
1 место - Юрий Нестеренко (г. Харьков).
Среди мужчин в возрасте 70-74 года:
1 место - Петр Сидорчук (Ривненская область).
Среди женщин в возрасте 70-74 года:
1 место - Галина Николаенко (г. Харьков).
Среди мужчин в возрасте 65-69 лет:
1 место - Анатолий Туркин (г. Харьков)
2 место - Михаил Черных (г. Харьков)
3 место - Алексей Довгополик (Сумская область).
Среди женщин в возрасте 65-69 лет:
1 место Светлана Диденко (г. Сумы).
Среди мужчин в возрасте 60-64 года;
1 место - Владимир Калашников (г. Харьков)
2 место - Александр Примак (г. Сумы)
3 место - Сергей Величко (г. Харьков).
Среди мужчин в возрасте 55-59 лет:
1 место - Сергей Ляхов (г. Харьков)
2 место - Виталий Чех (г. Харьков)
3 место - Игорь Позняк (г. Чернигов).
Среди мужчин в возрасте 50-54 года:
1 место - Юрий Гринько (Ивано-Франковская область)
2 место - Геннадий Самойленко (Сумская область);
3 место - Владимир Юртын (Закарпатская область).
Среди женщин в возрасте 50-54 года:
1 место - Наталья Кулик (Ровенская область).
Среди мужчин в возрасте 45-49 лет:
1 место - Павел Заболотный (Киевская область)
2 место - Иван Кашуба (Полтавская область).
Среди мужчин в возрасте 40-44 года:
1 место - Руслан Ершов (г. Харьков)
2 место - Руслан Кобзаренко (Сумская область);
3 место Андрей Кравченко (г. Харьков).
Среди мужчин в возрасте 35-39 лет:
1 место - Александр Дробин (г. Харьков)
2 место - Станислав Щепа (г. Харьков)
3 место - Роман Умрихина (г. Харьков).
Среди мужчин в возрасте 30-34 года;
1 место - Александр Шевченко (Сумская область);
2 место - Александр Бабич (г. Харьков)
3 место - Павел Дронець (г. Харьков).
Победители и призеры Всеукраинских соревнований награждены медалями, дипломами Министерства молодежи и спорта, дипломами Тростянецкого городского совета.
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