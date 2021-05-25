В Сумах разыграли Кубок губернатора по шахматам

Соревнования прошли в ТЦ «Универмаг «Киев». Участники были из Тростянца, Лебедина, Белополья, Степановки, Киева, Нежина и Сум. Всего 61 шахматист.
Призеры
Среди мужчин:
1. Михальский Владимир 6,5 очков
2. Ястреб Константин 5,5
3. Жуляев Антон 5,0
Женщины:
1. Лариса Кузнецова 4,0
2. Наталия Семенець 3,0
3. Ольга Златник 2,0
Школьники
1. Лемешенко Михаил 6,5
2. Наумов Артур 6,0
3. Гай Владислав 5,5
Щкольницы
1. Валерия Наумова 3,0
2. Ангелина Кайдаш 2,5
3. Ярослава Кочура 2,0
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