Сумчанин взял «бронзу» на Кубке Украины по пляжной борьбе

Кирилл Мачула стал бронзовым призером, Виктория Синявина и Алиса Канюк заняли 5-е места в своих весовых категориях.
27 августа на Студенческом пляже в Сумах состоялся Открытый чемпионат Сумской областной организации физкультурно-спортивного общества «Спартак» по пляжной борьбе среди...
В Одессе прошел «ALL-UKRAINIAN BEACH WRESTLING FESTIVAL»....
6 марта в «Центре пляжного волейбола» СумГУ впервые в Украине проведели Зимний кубок Украины среди школьников по пляжной борьбе....
6 марта в Сумах пройдет зимний кубок Украины по пляжной борьбе среди школьников....
13-15 сентября в Одесской области состоялись I Всеукраинские пляжные игры среди школьников....