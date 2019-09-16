Сумчанин взял «бронзу» на Кубке Украины по пляжной борьбе Кубок Украины по пляжной борьбе среди взрослых проходил в Харьковском парке культуры и отдыха им. Горького.

Кирилл Мачула стал бронзовым призером, Виктория Синявина и Алиса Канюк заняли 5-е места в своих весовых категориях.