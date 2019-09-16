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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:5217

Сумчанин взял «бронзу» на Кубке Украины по пляжной борьбе

Кубок Украины по пляжной борьбе среди взрослых проходил в Харьковском парке культуры и отдыха им. Горького.

Кирилл Мачула стал бронзовым призером, Виктория Синявина и Алиса Канюк заняли 5-е места в своих весовых категориях.

Спорт Пляжная борьба
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