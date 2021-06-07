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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:16204

Какая погода будет на Сумщине в начале недели?

В начале новой недели на Сумщине сохранится теплая, неустойчивая погода, ожидаются кратковременные дожди с грозами, преимущественно в дневные часы.

14 июня: переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, ночью местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +11 .. + 16 °С, днем +21 .. + 26 °С, по г. Сумы ночью +13 .. + 15 °С, днем +23 .. + 25 °С.

15 - 16 июня: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +11 .. + 16 °С, днем +22 .. + 27 °С.

Общество Прогноз погоды
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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