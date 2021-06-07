Какая погода будет на Сумщине в начале недели?

14 июня: переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, ночью местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +11 .. + 16 °С, днем +21 .. + 26 °С, по г. Сумы ночью +13 .. + 15 °С, днем +23 .. + 25 °С.
15 - 16 июня: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +11 .. + 16 °С, днем +22 .. + 27 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу...
11 июня погоду на Сумщине будет определять высотный циклон....
10 июня погоду на Сумщине определять высотный циклон....
9 июня погоду на Сумщине будет определять высотный циклон над восточными областями Украины....
Погода новой недели будет формироваться под влиянием высотного циклона....