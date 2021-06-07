Какая погода будет на Сумщине в начале недели? В начале новой недели на Сумщине сохранится теплая, неустойчивая погода, ожидаются кратковременные дожди с грозами, преимущественно в дневные часы.

14 июня: переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, ночью местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +11 .. + 16 °С, днем +21 .. + 26 °С, по г. Сумы ночью +13 .. + 15 °С, днем +23 .. + 25 °С. 15 - 16 июня: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +11 .. + 16 °С, днем +22 .. + 27 °С.