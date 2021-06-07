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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:12279

На Сумщине очередная авария из-за невнимательности

На автодороге национального значения произошло автопроисшествие - патрульные оформили админматериалы.

13 июня, около 9 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на 64 километре автодороги Н 12 "Сумы - Полтава".

Прибыв на место происшествия, стражи порядка оградили место ДТП и выяснили, что 69-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Lanos, не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость, в результате чего допустил наезд на дорожные знаки, а затем на автомобиль Peugeot, который стоял за ними.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Стоит отметить, что тормозной путь Daewoo Lanos составил 30 метров.

Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водителя Daewoo Lanos административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Материалы будут переданы в суд. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 850 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

Право Дтп
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