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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:46325

Сумская модель погибла, выпав с балкона дома в Стамбуле после ссоры с бойфрендом

Уроженка Сум Анжелика Срабьянц жила в Стамбуле с дрессировщиком собак Бураком Эрджаном, после ссоры с которым выпала из балкона пятого этажа и погибла.

В тот вечер пара ужинала в ресторане, выпивала. В такси по дороге домой они начали ссориться из-за ревности, Срабьянц ударила парня кулаком в лицо и рассекла ему бровь. Затем, как видно из записей камеры видеонаблюдения, босая последовала за Эрджаном в лифт. То, что происходило в квартире, известно со слов турка. Также он записал двухминутное видео, которое, впрочем, не раскрывает до конца того, что случилось на балконе, пишет Страна.

«Эрджан утверждает, что, зайдя в квартиру, спор продолжился, он пошел в ванную, а девушка выбежала на балкон и повисла на перилах. И что он пытался ее спасти, схватил за руку, но она выскользнула, упала вниз и разбилась. На видео, которое он записал, видны только руки девушки и слышно, как она кричит имя парня: «Бурак, Бурак», он отвечает: «Иди сюда», затем она кричит «Пожалуйста!» (Please! - они общались на английском языке). Это было ее последнее слово. На видео виден момент падения. Вопрос в том, почему Эрджан записывал видео вместо того, чтобы вытягивать девушку. В их квартире обнаружили наркотики. Эрджан уверяет, что его девушка и раньше пыталась покончить с собой, пыталась резать вены. Сам он задержан по подозрению в умышленном убийстве (статью могут переквалифицировать)», - рассказал источник в правоохранительных органах Стамбула.

О самой Срабьянц известно, что она - выпускница Сумской академии банковского дела, а в Турции работала моделью и много путешествовала - в мае отдыхала в одном из самых дорогих отелей Бодрума Lujo, где останавливался после победы на выборах Зеленский, затем тусил экс-глава офиса президента Андрей Богдан. А год назад модель ездила на Бали и в Париж. 

Знакомые Срабьянц шокированы ее гибелью.

«Она была очень светлой, доброй. У них с Бураком была большая любовь, не могу поверить, что он причастен к ее гибели. Как и не могу поверить, что она сама могла выпрыгнуть, слишком уж она любила жизнь, путешествия», - сказала нам ее подруга Юлия.

Тем временем на странице парня в соцсетях оставляют комментарии с упрёками.

«Хотелось бы, чтобы ты любил женщину так же, как любишь животных», - написал турок Яман Озтюрк под фото Эрджана, сделанным пять дней самой Анжеликой.

Гибель Срабьянц - уже третий инцидент с украинками в Турции на последний год. В январе при невыясненных обстоятельствах нашли мертвой нашу соотечественницу Кристину Новицкую, а в августе прошлого года на пляже курорта Чешме на Эгейском побережье охранники избили 24-летнюю Дарью Кирилюк, в избиении подозревали ее турецкого бойфренда Барана Гюнеша.

Право Анжелика Срабьянц
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