В Сумах спасли трех пенсионеров во время ликвидации пожара

По вызову направили отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что пламя охватило кровлю и стены деревянного сооружения на площади до 20 кв. м. Усложняло ситуацию то, что двор, на котором происходило горение был заполнен легковоспламеняющимся мусором и хозяйственными вещами. За считанные секунды пожар мог приобрести масштабных размеров. Вплотную к эпицентру горения находился жилой дом, в котором спасатели обнаружили трех пожилых людей, которые не могли самостоятельно выбраться из дома, который начал наполняться дымом. Сотрудники ГСЧС немедленно вывели в безопасное место двух мужчин (1939 и 1948 г.р.), а женщину (1948 г.р.) пришлось выносить, поскольку по состоянию здоровья она не могла самостоятельно передвигаться. Благодаря своевременному спасения медицинская помощь никому не понадобилась.
В 8:40 спасателям удалось локализовать пожар и предотвратить перекидывание огня на жилой дом и расположенную неподалеку другую хозяйственную постройку. В 11:20 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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