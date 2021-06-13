На Сумщине еще 31 человек подхватил коронавирус (подробности) По состоянию на 13 июня в Сумской области 77 511 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 31 человека (Белопольский район - 1, Глухов - 1, Глуховский район - 1, Ахтырский район - 2, Ромны - 4, Роменский район - 1, Сумы - 19, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1300 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74972 человек, из них за минувшие сутки - 76 (Белопольский район - 9, Краснопольский район - 2, Ромны - 2, Сумы - 59, Сумской район - 4).