На Сумщине еще 31 человек подхватил коронавирус (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 31 человека (Белопольский район - 1, Глухов - 1, Глуховский район - 1, Ахтырский район - 2, Ромны - 4, Роменский район - 1, Сумы - 19, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1300 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74972 человек, из них за минувшие сутки - 76 (Белопольский район - 9, Краснопольский район - 2, Ромны - 2, Сумы - 59, Сумской район - 4).
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