В чемпионате Сумщины отыграли третий тур

Высшая лига
«Велетень» Глухов 2:1 «Аграрник-Авангард» Белополье
«Колос» (Севериновка) 1:0 «Ромны-Рятувальник»
«Кролевец» 2:0 «Украина» Токари
№ Команда И В Н П М РМ О
1 Нефтяник 2 2 0 0 8-0 8 6
2 Велетень 2 2 0 0 5-2 3 6
3 Украина 3 1 1 1 3-4 -1 4
4 Колос 3 1 1 1 3-5 -2 4
5 Аграрник-Авангард 2 1 0 1 4-4 0 3
6 Явор 2 1 0 1 3-3 0 3
7 Кролевец 3 1 0 2 5-6 1 3
8 Альянс-2 1 0 0 1 0-1 -1 0
9 Ромны-Рятувальник 2 0 0 2 0-6 -6 0
Первая лига
«Лидер» 1:2 ФК «Дружба»
«Колос» (Шосткнська ОТГ) 3:1 «Велетень-2»
«Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» 1:0 «Дружба» (Сосновка)
№ Команда И В Н П М РМ О
1 Колос 3 3 0 0 9-2 7 9
2 Велетень-2 3 2 0 1 12-3 9 6
3 «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» 3 2 0 1 4-5 -1 6
4 Дружба (Сосновка) 3 1 0 2 2-3 1 3
5 Дружба 3 1 0 2 3-6 -3 3
6 Лидер 3 0 0 3 1-12 -11 0
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