В чемпионате Сумщины отыграли третий тур 12 июня прошли матчи 3-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

«Велетень» Глухов 2:1 «Аграрник-Авангард» Белополье

«Колос» (Севериновка) 1:0 «Ромны-Рятувальник»

«Кролевец» 2:0 «Украина» Токари

№ Команда И В Н П М РМ О

1 Нефтяник 2 2 0 0 8-0 8 6

2 Велетень 2 2 0 0 5-2 3 6

3 Украина 3 1 1 1 3-4 -1 4

4 Колос 3 1 1 1 3-5 -2 4

5 Аграрник-Авангард 2 1 0 1 4-4 0 3

6 Явор 2 1 0 1 3-3 0 3

7 Кролевец 3 1 0 2 5-6 1 3

8 Альянс-2 1 0 0 1 0-1 -1 0

9 Ромны-Рятувальник 2 0 0 2 0-6 -6 0

Первая лига

«Лидер» 1:2 ФК «Дружба»

«Колос» (Шосткнська ОТГ) 3:1 «Велетень-2»

«Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» 1:0 «Дружба» (Сосновка)

№ Команда И В Н П М РМ О

1 Колос 3 3 0 0 9-2 7 9

2 Велетень-2 3 2 0 1 12-3 9 6

3 «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» 3 2 0 1 4-5 -1 6

4 Дружба (Сосновка) 3 1 0 2 2-3 1 3

5 Дружба 3 1 0 2 3-6 -3 3

6 Лидер 3 0 0 3 1-12 -11 0

АФСО