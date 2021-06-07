Сумчани здобули гран-прі всеукраїнського фестивалю Артисти Національного Академічного театру імені М.С.Щепкіна здобули Гран-Прі престижного пісенного фестивалю.

XXXVIII Всеукраїнський фестиваль сучасної української пісні «Пісенний вернісаж – 2021», що відбувся 10 червня у столиці, вкотре підтвердив високий професійний рівень артистів-щепкінців: Лауреати Всеукраїнських та міжнародних конкурсів Тетяна Ластовецька та Максим Шолох стали володарями найвищої нагороди – Гран-Прі пісенного форуму.

Своїм чудовим співом вони підкорили симпатії авторитетного журі, яке очолив Президент Всеукраїнської творчої спілки «Асоціації діячів естрадного мистецтва України, віце-президент Міжнародного союзу діячів естрадного мистецтва, лауреат багатьох митецьких премій, заслужений діяч мистецтв України Віктор Герасимов.

Організаторами фестивалю виступили Міністерство культури України, Держкомтелерадіо України, редакція газети «Літературна Україна», інші поважні інституції

Цьогорічний «Пісенний вернісаж» присвячено 30-річчю Незалежності України.