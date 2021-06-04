На Сумщине пожар в фаст-фуде оставил часть города без света

Как стало известно, причиной отсутствия электроснабжения стало возгорание в фаст-фуде House.
Спасатели достаточно быстро сработали, и два автомобиля пожарной части смогли потушить пожар. Причины возгорания устанавливаются. Свет в центре города включили через несколько часов после чрезвычайной ситуации, пишет Тростянец.инфо.
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