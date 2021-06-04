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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 23:13128

На Сумщине пожар в фаст-фуде оставил часть города без света

Сегодня, 12 июня, около 13:20 вся центральная часть Тростянца была без света.

Как стало известно, причиной отсутствия электроснабжения стало возгорание в фаст-фуде House.

Спасатели достаточно быстро сработали, и два автомобиля пожарной части смогли потушить пожар. Причины возгорания устанавливаются. Свет в центре города включили через несколько часов после чрезвычайной ситуации, пишет Тростянец.инфо.

Общество Пожар
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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