Сумская «Барса» завоевала «серебро» ДЮФЛУ

Финал четырех прошел 10-12 июня в Тернополе. В первом полуфинале сумчане обыграли «Прикарпатье» из Ивано-Франковска со счетом 3:0 (Голы: Серов Владислав, Паращенко Богдан (пен.), Мысливченко Денис). Во втором «Диназ» из Вышгорода обыграл «Черкассы» 4:1.
В финале в течение всей игры «Барса» доминировала на поле, создавая острые моменты, которые, к сожалению, не смогли реализовать.
Судьба поединка решилась на 19-й минуте первого тайма, когда Андрей Тихонов («Диназ») воспользовался ошибкой голкипера «Барсы» и забил единственный гол в этом противостоянии.
«Барса» создала два 100% момента, но на линии ворот соперника надежно сыграли защитники.
В итоге 0:1, и в Сумы едет «серебряный» кубок.
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