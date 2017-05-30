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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумская «Барса» завоевала «серебро» ДЮФЛУ

Команда «Барса U-16» дошла до финала Дестко-юношеской футбольной лиги Украины.

Финал четырех прошел 10-12 июня в Тернополе. В первом полуфинале сумчане обыграли «Прикарпатье» из Ивано-Франковска со счетом 3:0 (Голы: Серов Владислав, Паращенко Богдан (пен.), Мысливченко Денис). Во втором «Диназ» из Вышгорода обыграл «Черкассы» 4:1.

В финале в течение всей игры «Барса» доминировала на поле, создавая острые моменты, которые, к сожалению, не смогли реализовать.

Судьба поединка решилась на 19-й минуте первого тайма, когда Андрей Тихонов («Диназ») воспользовался ошибкой голкипера «Барсы» и забил единственный гол в этом противостоянии.

«Барса» создала два 100% момента, но на линии ворот соперника надежно сыграли защитники.

В итоге 0:1, и в Сумы едет «серебряный» кубок.

Спорт «Барса»
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