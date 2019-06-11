В Тростянце стартовали Всеукраинские соревнования по лыжероллерным гонкам 12 июня в Тростянце прошел первый день лыжероллерных гонок среди спортсменов-ветеранов из разных регионов Украины.

Соревновались спортсмены от 30 до 80+ лет. Победители и призеры: Среди мужчин в возрастной категории 80-84 года: 1 место - Юрий Нестеренко (г. Харьков) Среди мужчин в возрасте 60-64 года: 1 место - Анатолий Туркин (г. Харьков) 2 место - Александр Золотарев (г. Харьков) 3 место - Николай Лободин (г. Тростянец) Среди женщин в возрасте 70-74 года: 1 место - Галина Николаенко (г. Харьков). Среди мужчин в возрасте 70-74 года: 1 место - Петр Сидорчук (Ровенская обл.) Среди мужчин в возрасте 55-59 лет: 1 место - Сергей Ляхов (г. Харьков) 2 место - Виталий Чех (г. Харьков) 3 место - Игорь Позняк (г. Чернигов). Среди мужчин в возрасте 50-54 года: 1 место - Юрий Гринько (Ивано-Франковская обл.) 2 место - Александр Марченко - (Сумская обл.) 3 место - Владимир Юртын (Закарпатская обл.). Среди женщин в возрасте 50-54 года: 1 место - Наталья Кулик (Ровенская обл.). Среди мужчин в возрасте 45-49 лет: 1 место - Павел Заболотный (Киевская обл.). Среди мужчин в возрасте 40-44 года: 1 место - Руслан Кобзаренко (Сумская обл.) 2 место - Андрей Кравченко (г. Харьков). Среди мужчин в возрасте 35-39 лет: 1 место - Александр Дробин (г. Харьков) 2 место - Роман Умрихин (г. Харьков) 3 место - Станислав Щепа (г. Харьков). Среди мужчин в возрасте 30-34 года: 1 место - Александр Шевченко (Сумская обл.) 2 место - Павел Дронец (г. Харьков) 3 место - Александр Бабич (г. Харьков). Победители и призеры всеукраинских соревнований награждены медалями, дипломами Министерства молодежи и спорта, дипломами Тростянецкой городского совета.