В Тростянце стартовали Всеукраинские соревнования по лыжероллерным гонкам

Соревновались спортсмены от 30 до 80+ лет.
Победители и призеры:
Среди мужчин в возрастной категории 80-84 года:
1 место - Юрий Нестеренко (г. Харьков)
Среди мужчин в возрасте 60-64 года:
1 место - Анатолий Туркин (г. Харьков)
2 место - Александр Золотарев (г. Харьков)
3 место - Николай Лободин (г. Тростянец)
Среди женщин в возрасте 70-74 года:
1 место - Галина Николаенко (г. Харьков).
Среди мужчин в возрасте 70-74 года:
1 место - Петр Сидорчук (Ровенская обл.)
Среди мужчин в возрасте 55-59 лет:
1 место - Сергей Ляхов (г. Харьков)
2 место - Виталий Чех (г. Харьков)
3 место - Игорь Позняк (г. Чернигов).
Среди мужчин в возрасте 50-54 года:
1 место - Юрий Гринько (Ивано-Франковская обл.)
2 место - Александр Марченко - (Сумская обл.)
3 место - Владимир Юртын (Закарпатская обл.).
Среди женщин в возрасте 50-54 года:
1 место - Наталья Кулик (Ровенская обл.).
Среди мужчин в возрасте 45-49 лет:
1 место - Павел Заболотный (Киевская обл.).
Среди мужчин в возрасте 40-44 года:
1 место - Руслан Кобзаренко (Сумская обл.)
2 место - Андрей Кравченко (г. Харьков).
Среди мужчин в возрасте 35-39 лет:
1 место - Александр Дробин (г. Харьков)
2 место - Роман Умрихин (г. Харьков)
3 место - Станислав Щепа (г. Харьков).
Среди мужчин в возрасте 30-34 года:
1 место - Александр Шевченко (Сумская обл.)
2 место - Павел Дронец (г. Харьков)
3 место - Александр Бабич (г. Харьков).
Победители и призеры всеукраинских соревнований награждены медалями, дипломами Министерства молодежи и спорта, дипломами Тростянецкой городского совета.
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