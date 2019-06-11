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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Тростянце стартовали Всеукраинские соревнования по лыжероллерным гонкам

12 июня в Тростянце прошел первый день лыжероллерных гонок среди спортсменов-ветеранов из разных регионов Украины.

Соревновались спортсмены от 30 до 80+ лет.

Победители и призеры:

Среди мужчин в возрастной категории 80-84 года:

1 место - Юрий Нестеренко (г. Харьков)

Среди мужчин в возрасте 60-64 года:

1 место - Анатолий Туркин (г. Харьков)

2 место - Александр Золотарев (г. Харьков)

3 место - Николай Лободин (г. Тростянец)

Среди женщин в возрасте 70-74 года:

1 место - Галина Николаенко (г. Харьков).

Среди мужчин в возрасте 70-74 года:

1 место - Петр Сидорчук (Ровенская обл.)

Среди мужчин в возрасте 55-59 лет:

1 место - Сергей Ляхов (г. Харьков)

2 место - Виталий Чех (г. Харьков)

3 место - Игорь Позняк (г. Чернигов).

Среди мужчин в возрасте 50-54 года:

1 место - Юрий Гринько (Ивано-Франковская обл.)

2 место - Александр Марченко - (Сумская обл.)

3 место - Владимир Юртын (Закарпатская обл.).

Среди женщин в возрасте 50-54 года:

1 место - Наталья Кулик (Ровенская обл.).

Среди мужчин в возрасте 45-49 лет:

1 место - Павел Заболотный (Киевская обл.).

Среди мужчин в возрасте 40-44 года:

1 место - Руслан Кобзаренко (Сумская обл.)

2 место - Андрей Кравченко (г. Харьков).

Среди мужчин в возрасте 35-39 лет:

1 место - Александр Дробин (г. Харьков)

2 место - Роман Умрихин (г. Харьков)

3 место - Станислав Щепа (г. Харьков).

Среди мужчин в возрасте 30-34 года:

1 место - Александр Шевченко (Сумская обл.)

2 место - Павел Дронец (г. Харьков)

3 место - Александр Бабич (г. Харьков).

Победители и призеры всеукраинских соревнований награждены медалями, дипломами Министерства молодежи и спорта, дипломами Тростянецкой городского совета.

Спорт Лыжероллеры
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