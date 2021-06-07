На Сумщині поліція знищила вилучені наркотичні засоби Працівники Сумського районного управління поліції ліквідували шляхом спалювання велику партію різноманітних наркотичних засобів та психотропних речовин, які були вилучені з незаконного обігу в межах розслідування кримінальних проваджень.

Знищення відбувалося у присутності комісії під головуванням керівника Сумського РУП. До складу комісії разом зі співробітниками Сумського районного управління поліції увійшли працівники Управління Служби безпеки України в Сумській області та Управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області ДБН НПУ.

Загалом були утилізовані речові докази по 144 кримінальним провадженням.

Серед знищеного – Альфа-PVP, амфетамін, канабіс та інші наркотичні та психотропні речовини.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців наркотики не потрапили на вулиці міста.

Відділ комунікації поліції Сумської області