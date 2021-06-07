На Сумщині рятувальники запобігли масштабній пожежі в житловому секторі 11 червня о 12:54 рятувальники отримали інформацію, що в с. Верхнє Піщане Сумської міської ОТГ, на території приватного домоволодіння горить господарча споруда.

На гасіння направили відділення чергових караулів 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що полум'я охопило покрівлю на площі до 80 кв. м. О 13:02 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та запобігти перекиданню вогню на весь сарай і відвернути небезпеку від розташованих неподалік два житлових будинки та іншу господарчу споруду. О 13:39 пожежу ліквідували.

Всього на гасіння залучалося 9 чоловіки особового складу та 3 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

ГУ ДСНС України у Сумській області