На Сумщині рятувальники запобігли масштабній пожежі в житловому секторі

На гасіння направили відділення чергових караулів 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин.
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що полум'я охопило покрівлю на площі до 80 кв. м. О 13:02 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та запобігти перекиданню вогню на весь сарай і відвернути небезпеку від розташованих неподалік два житлових будинки та іншу господарчу споруду. О 13:39 пожежу ліквідували.
Всього на гасіння залучалося 9 чоловіки особового складу та 3 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
ГУ ДСНС України у Сумській області