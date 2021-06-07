На Сумщині поліцейські виявили тіло безвісти зниклого неповнолітнього Сергія Рябенка

На пошуки Сергія були залучені співробітники ювенальної превенції, працівники рятувально-водолазної служби, представники ДСНС України. До пошуків також приєдналися представники громадського формування, вчителі, батьки школярів та небайдужі громадяни.
І вже на наступний день хлопця виявили без ознак життя у річці Боромлянка. Наразі його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області