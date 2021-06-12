На Сумщине еще 36 случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 12 июня в Сумской области 77 480 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 36 человек (Белопольский район - 2, Краснопольский район - 2, Липоводолинский район - 1, Путивльский район - 1, Ромны - 1, Роменский район - 1, Середина-Будский район - 1, Сумы - 24, Сумской район - 2, Шостка - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1300 летальных случаев, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74 896 человек, из них за минувшие сутки - 47 (Белопольский район - 1, Конотоп - 1, Конотопский район - 16, Кролевецкий район - 1, Лебединский район - 2, Недригайловский район - 8, Сумы - 12 Сумской район - 2, Шостка - 4, Ямпольский район - 1).