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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Тростянце пропал 15-летний парень, который пошел купаться

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего несовершеннолетнего Сергея Рябенко

Работники отделения полиции №1 (г. Тростянец) устанавливают местонахождение 15-летнего жителя города Тростянец, который 11 июня, около 16:40 ушел отдыхать на реку Боромлянка и до настоящего времени не вернулся.

С виду рост Сергея около 170 см, среднего телосложения, светло-коричневые волосы.

Был одет: в трусы красного цвета.

Личные вещи с мобильным телефоном парень оставил на берегу реки в беседке.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если у вас есть какие-либо информацию, которая поможет установить местонахождение подростка, сообщите об этом в отделение полиции № 1 (г. Тростянец) по адресу 42600, Сумская область, Тростянец, ул. Благовещенская, 34, телефоны: дежурная часть 050 307 97 92, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
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