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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:06379

Студентка СумГУ пробилась на Олимпиаду

Аспирантка СумГУ Анастасия Турчин занимает пятое место на чемпионате мира в Будапеште.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Будапеште. Лучший пока результат за шесть соревновательных дней среди украинцев сумела продемонстрировать Анастасия Турчин.

В пятницу, 11 июня, украинка остановилась в шаге от награды мирового первенства, заняв 5-е место. Однако, самое главное, что свою задачу минимум на данные соревнования Турчин все же выполнила - она официально квалифицировалась на Олимпийские Игры в Токио.

Что же касается турнирного пути Насти, то он начался с поединка в первом раунде с представительницей RJF Ниургуяной Никифоровой, которую Турчин уже на третьей минуте схватки сумела бросить на иппон. Следующей соперницей была полячка Бета Пакут, которую удалось преодолеть на Golden Score. Уже на 19-й секунде добавленного времени Анастасия исполнила прием на оценку «Ваза-ари», тем самым получила пропуск в четвертьфинал.

К сожалению, именно в 1/4 украинку ждала схватка с первым номером мирового рейтинга, чемпионкой мира француженкой Маделейн Малонго. С первых секунд встречи французская дзюдоистка пошла в атаку, которая дала результат. К концу первой минуты поединка Малонга сумела выполнить бросок иппоном, тем самым отправив Турчин соревноваться в утешительном поединке.

И вот здесь события развивались очень интересно. Именно в утешительном поединке Турчин сошлась со своей прямой конкуренткой за попадание на Олимпийские игры - израильской дзюдоисткой Инбар Линар. Победа над которой означала получение долгожданной олимпийской лицензии, а вместе с тем путевку в бронзовый финал. И Турчин это удалось!

Выполнив два броска на оценку «Ваза-ари» на третьей минуте поединка, Анастасия победила, и впервые в карьере вышла бороться за бронзовую награду взрослого чемпионата мира.

Соперницей Насти была шестой номер мирового рейтинга, чемпионка мира японка Маме Умеки, которая и одержала победу, одолев украинку броском на иппон на 2-й минуте встречи.

Сейчас 5-е место Турчин - лучший результат среди украинцев на чемпионате мира в Будапеште.

Спорт Анастасия Турчин Дзюдо
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