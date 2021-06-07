Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет последний матч сезона Сегодня, 12 июня, в Сумах пройдёт матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

Матч между ли липоводолинским «Альянсом» и кременчугским «Кремнем» пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 17:30.

Форма команд в чемпионате:

«Альянс»: 29 матчей, 14 побед, 8 ничьих, 7 поражений, мячи: 45-30, 50 очков, 6 место

«Кремень»: 29 матчей, 6 побед, 5 ничьих, 18 поражений, мячи: 22-49, 23 очка, 15 место

Предыдущие матчи команд:

5 июня. «Черноморец» 0:2 «Альянс»

5 июня. «Кремень» 0:4 «Металлист 1925»

Лучшие бомбардиры команд:

«Альянс»: Николай Агапов (8 голов)

«Кремень»: Станислав Сорокин (6 голов)

Сезон 2019/2020 гг.

Прошлый сезон «Кремень» завершил на 13-м месте в Первой лиге. В 30-ти матчах команда одержала 7 побед, 6 раз сыграла вничью и 17 проиграла (27 очков, разница забитых и пропущенных мячей - 35-57). Тринадцатая ступенька позволила команде из Полтавской области закрепиться во втором дивизионе. Отдельно отметим не слишком удачное выступление коллектива на выезде - только шесть очков из 45-ти возможных.

История противостояний

Единственный матч между командами состоялся 25 ноября 2020 года в Кременчуге. Тогда «Альянс» сумел дожать соперника и провести два гола в течение последних минут матча. На 73-й минуте Ярослав Сидоренко забил с передачи Валерия Рогозинского, а через 10 минут сам Ярослав ассистировал Сергею Загинайлову, который и установил финальных матча - 2:0 в пользу «Альянса».

Накануне матча

Игра заключительного тура станет своеобразной битвой Давида и Голиафа: «Альянс», хоть и потерял шансы на выход в УПЛ, однако не потерял шансы попасть в пятерку сильнейшем команд Первой лиги. А вот «Кремень» поражением от «Металлиста 1925» отправил себя во Вторую лигу, однако кременчужанам захочется громко хлопнуть дверью перед вылетом в низший дивизион. Хотя это будет достаточно сложно, ведь «Альянс» удерживает действующую самую длинную беспроигрышную серию, которая составляет уже 12 матчей (шесть побед, шесть ничьих). Не обошлось и без кадровых потерь. Хотя в составах команд нет дисквалифицированных, однако хозяева поля потеряли своего лидера Владислава Шарая, который уже стал игроком петровского «Ингульца». По просьбе нового клуба Влад не сыграет против «Кремня», чтобы в ближайшие дни с новыми силами начать подготовку к сезону УПЛ 2021/2022.