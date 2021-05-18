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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:3597

Сумские футзалисты сыграют за «бронзу» чемпионата Беларуси

11 июня прошла пятая игра полуфинальной серии чемпионата Беларуси по фуитзалу между гомельским «ВРЗ» и минской «Столицей».

К сожалению, минская команда, за которую выступает воспитанник сумского футзала Евгений Змысля уступила 2:5 и проиграла серию 2:3. В пассиве нашего земляка в этом матче красная карточка за фол последней надежды после своей же ошибки.

Таким образом в «бронзовой» серии «Столица» сыграет против команды еще одного сумчанина Дениса Мазного «БЧ».

Спорт Футзал
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