Сумские футзалисты сыграют за «бронзу» чемпионата Беларуси

К сожалению, минская команда, за которую выступает воспитанник сумского футзала Евгений Змысля уступила 2:5 и проиграла серию 2:3. В пассиве нашего земляка в этом матче красная карточка за фол последней надежды после своей же ошибки.
Таким образом в «бронзовой» серии «Столица» сыграет против команды еще одного сумчанина Дениса Мазного «БЧ».
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