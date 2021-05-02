Сумские дзюдоистки отличились в столице

Сумские спортсменки завоевали две награды:
1 место - Дидоренко Елизавета (весовая категория до 48кг);
3 место - Герман Анна (78кг).
Аспирантка СумГУ Анастасия Турчин занимает пятое место на чемпионате мира в Будапеште....
13 мая в столичном легкоатлетическом манеже ШВСМ состоялся Открытый Кубок Украины по дзюдо....
7 мая в Сумах провели 42-й открытый всеукраинский турнир «Кубок Победы»....
5-7 мая в Казани проходил турнир Grand Slam по дзюдо....
1-2 мая в Загребе (Хорватия) проходил второй Открытый кубок Европы по дзюдо....