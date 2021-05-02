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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:144

Сумские дзюдоистки отличились в столице

9-10 июня в Киеве прошел турнир по дзюдо памяти героя Украины Дмитрия Максимова среди спортсменов с нарушениями слуха.

Сумские спортсменки завоевали две награды:

1 место - Дидоренко Елизавета (весовая категория до 48кг);

3 место - Герман Анна (78кг).

Спорт Дзюдо
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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