Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:03159

На Кролевеччині відбудеться фестиваль історичної реконструкції

Жителів Сумщини запрошують відвідати фестиваль історичної реконструкції, який пройде 19–20 червня в селі Воргол.

У програмі фестивалю турнір зі спортивних історичних поєдинків (масові бої лицарів 5х5, 2х2, бої серед лицарів жінок 3х3, всі проти всіх), а також одиночні бої лицарів у номінаціях «Щит – меч», професійні поєдинки. Також організатори зазначають, що на місці проведення фестивалю буде розташовуватися кемпінг, в якому можуть залишитися всі бажаючі.

У рамках фестивалю відбудеться рок-концерт за участі не тільки кролевецьких рок-гуртів, але й гостей із інших регіонів. Крім того, організатори додають, що буде функціонувати лучний тир, відбудеться мотопробіг. Гості фестивалю зможуть насолодитися фаєр-шоу, екскурсіями, майстеркласами та посмакувати вуличної їжі.

Початок дійства: 19 червня о 12.00.

 
 
 
 
 
 
 
Фото
Досуг Фестиваль. анонс
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Oscar Shorts-2021
Oscar Shorts-2021
Кино Планета Кіно
17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.